Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Під час звичних земляних робіт на весняному полі поблизу прифронтового селища Яснобродівка Ясинуватського району Донеччини місцеві жителі несподівано натрапили на щедрий «врожай» боєприпасів. Про свою знахідку люди негайно повідомили правоохоронцям, а далі поліцейські та вибухотехніки із усіма певними пересторогами протягом восьми годин викопували із землі кимось «посіяний» тут арсенал: всього майже 300 осколково-фугасних снарядів калібру 30 міліметрів.
Вилучені на полі боєприпаси відправлені на відповідну експертизу, а правоохоронці приступили до пошуків власників вибухонебезпечної схованки. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1. ст. 263 КК України(незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою).