Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки співпраці місцевої влади і закладів охорони здоров’я, первинна ланка медицини у Гайсинському районі Вінницької області добре підготувалася до роботи в нових умовах. Вісім санітарних автомобілів, 40 велосипедів для працівників ФАПів, пральні машини в усі амбулаторії, 15 холодильників, електрокардіографи, хірургічні набори, мікроскопи тощо придбали закладам первинної медико-санітарної допомоги району протягом 2016-1017 років. Загалом на це з районного, міського, сільських і селищних бюджетів спрямували понад 13 мільйонів гривень.
«2016 рік у районі був проголошений роком медицини і всі органи місцевого самоврядування взялись допомагати лікувальним закладам. Нам вдалось на 602 тисячі гривень збільшити обсяг медикаментозного забезпечення пільговиків, закупити вакцини, лабораторні реактиви. Виділили понад 330 тисяч гривень на слухові апарати. За рахунок благодійної допомоги придбали автомобіль в амбулаторію села Губник. У нас всі амбулаторії тепер забезпечені транспортом, також у них та у ФАПАх зробили ремонти», – розповіла головний лікар Гайсинського районного медичного центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Кацан.
Крім того, минулого року за бюджетні кошти придбали 13 комп’ютерів, принтери та іншу оргтехніку. У всіх амбулаторіях є Інтернет, закуплено програмне забезпечення і лікарі готують електронну базу пацієнтів. Дбає місцева влада і про галузеві кадри. Сьогодні 29 працівників безкоштовно доїжджають на роботу. Медпрацівники отримують тринадцяту зарплату та премії. Коштом місцевих бюджетів чотири майбутніх сімейних лікарів навчаються в медичному університеті.