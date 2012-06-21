Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У ці дні 103 роки тому на горі Маківка, що на Львівщині, тривали запеклі бої. Тоді немеркнучою славою та перемогою над ворогом покрили себе українські січові стрільці. Як свідчить історія, дві сотні патріотів розбили тут цілий російський полк.
Цими вихідними організація української молоді «Спадщина» за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації проведе для дітей 9-16 років щорічний табір «Злет на горі Маківка». Такий захід, як стверджують його організатори, має за мету насамперед вшанування пам’яті полеглих українських героїв, ознайомити юнаків і дівчат з діяльністю та історією українського січового стрілецтва.
У програмі таборування також заняття з бойового мистецтва, різноманітні майстер-класи та тренінги, активні ігри, співи біля ватри, активний відпочинок.