Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Уже понад півстоліття холодної пори року львів’яни здійснюють традиційне масове сходження «Говерляна». Нинішнього року його організацією за сприяння управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, гірської рятувальної служби Львівщини, обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру перейнялися обласна федерація спортивного туризму та туристсько-альпіністський центр «Скеля». Майже 500 охочих піднялися на найвищу точку України – гору Говерлу, висота якої понад дві тисячі метрів.
За інформацією прес-служби ОДА, разом з львів’янами, мешканцями Києва та деяких інших міст країни в «Говерляні-2018» взяла також участь чисельна група представників спортивного туризму з Польщі. Маршрут походу –сходження проліг із селища Ворохта, що на Івано-Франківщині, ущелиною річки Прут – через Карпатський національний природний парк та урочище «Заросляк».
Березневе цьогорічне сходження присвятили 100-річчю Західноукраїнської Народної Республіки, 100-річчю від дня створення Товариства Червоного Хреста України, а також у такий спосіб вшанували пам’ять альпініста, Героя України Юрія Вербицького й відомого львівського туриста Ореста Копійчука.
Участь у «Говерляні-2018» була добровільною, за кошти самих поціновувачів гірських сходжень або організацій. Активних з них після походу-сходження організатори відзначили. Примітно, що серед наймолодших підкорювачів найвищої української гори були шестирічна Олександра Шатинська та семирічний Кирило Дунін, найстаршими – Юрій Маслов (81 рік) і 78-річна Анастасія Дольнікова.