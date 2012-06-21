Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонській області вже влітку має з’явитися сучасний спортивний комплекс для підготовки спортсменів-олімпійців та олімпійського резерву. Це передбачає підписаний чотиристоронній Меморандум про співпрацю з будівництва та модернізації спортивної інфраструктури у форматі державно-приватного партнерства.
Сторонами підписання документу виступили Міністерство молоді та спорту в особі міністра Ігоря Жданова, Федерація легкої атлетики в особі її керівника Михайла Медведя, Херсонська облдержадміністрація та ТОВ «Прибрежний». Ініціатором модернізації комплексу і головним інвестором став Механічний завод, який увійшов до складу засновників спортивно-оздоровчого табору «Прибережний».
Підписання Меморандуму відбулося в межах державної програми підтримки і розвитку фізкультури і спорту на період до 2020 року. Вартість проекту становить 20 мільйонів гривень. Також ведуться перемовини з приводу залучення кошти інвесторів із Західної Європи та США. Комплекс має з’явитися на базі спортивно-оздоровчого табору «Прибережний» у Лазурному Скадовського району. Зокрема, інвестори обіцяють у 2018-му році ввести в експлуатацію кілька об’єктів, які відповідають усім європейським стандартам. Передусім, це спортивне ядро: легкоатлетична доріжка на чотири смуги та спринтерська доріжка на шість смуг; два сектори ігрових багатофункціональних майданчиків для гри у баскетбол та волейбол, сектори для стрибків, футбольне поле зі штучним покриттям.
Як зазначив під час підписання Меморандуму Ігор Жданов, – «відновлення спортивної інфраструктури – це першочергове завдання, яке стоїть перед Міністерством молоді і спорту, адже без відповідної спортивної бази не буде і спортивних результатів. Ми вдячні нашим соціально відповідальним партнерам, які виявили інтерес до такої вкрай важливої справи».