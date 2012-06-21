Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонському обласному онкологічному диспансері відбулася конференція «Шведсько-українська ініціатива з охорони здоров’я майбутнього», ініціатором проведення якої виступило посольство Швеції в Україні. Під час заходу делегація гостей, яку очолив Посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом оглянули медичний заклад, ознайомилися з його роботою та наявністю необхідного обладнання.
Як зазначила головний лікар комунального закладу «Херсонський обласний онкологічний диспансер» Ірина Сокур, – «херсонські лікарі досить досвідчені, але їм не вистачає сучасного високотехнологічного обладнання для раннього діагностування ракових захворювань. У нас бракує обладнання для променевої терапії: лінійні прискорювачі, які допомагають проводити радіохірургію та радіотерапію пухлин різних локалізацій. Лікування на таких лінійних прискорювачах дасть можливість вилікувати пацієнта від злоякісної хвороби. Наше обладнання є застарілого покоління та шкідливо впливає на пацієнтів та медичних працівників нашого закладу».
Сьогодні Херсонська область посідає друге місце за рівнем окнологічної захворюваності в Україні. Щоденно діагноз злоякісного новоутворення ставиться 12-ти хворим, а п’ять людей у регіоні помирає від раку. Найбільшою проблемою для Херсонщини є те, що кожен четвертий хворий виявляється лікарем в стані, коли допомогти практично неможливо. Посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом зазначив, – «у Швеції ми маємо давні традиції та інновації у цій галузі, і наші результати в лікуванні раку добре відомі у світі. Пацієнт, у якого виявляють рак, може жити десятиліттями після діагностики. Збільшення кількості хворих, що пережили онкологію, пов’язане насамперед із поліпшенням вторинної профілактики, діагностики та лікування. Сьогодні разом із шведськими компаніями-партнерами цієї події, ми раді представити шведські інноваційні рішення».
Під час зустрічі низка шведських експертів і компаній поділилися своїм досвідом у питаннях лікування раку і догляді за пацієнтами, представили шведські інноваційні продукти, рішення у сфері онкології і телемедицини.
Як зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, – «нам важливо запозичувати досвід провідних європейських країн у медичній сфері. Особливо зважаючи на те, що нині в Україні відбувається реформування медичної галузі. У зв’язку з цим нам необхідний новий погляд, досвід і поради передових країн, які в свій час вже пройшли цей етап. Приємно, що шведські фахівці у галузі охорони здоров’я готові поділитися знаннями у лікуванні та діагностиці онкологічних захворювань, а також догляді за хворими».
Також Андрій Гордєєв повідомив, що для повного оснащення КЗ ХОР «Херсонський обласний онкологічний диспансер» необхідно 340 мільйонів гривень. Вже прийнято рішення про співфінансування з різних джерел закупівлі обладнання. А, якщо кожен район та ОТГ візьмуть участь у співфінансуванні, можна буде придбати сучасне обладнання для лікування раку. Наявність нового обладнання дозволить Херсонському онкодиспансеру взяти на себе роль регіонального південного центру і надавати допомогу не лише мешканцям Херсонщини, але й сусіднім регіонам (Миколаївській, Одеській та Запорізькій областям).