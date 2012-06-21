Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Скадовську Херсонської області відбулося відкриття першого у 2018-му році спортивного майданчика зі штучним покриттям. Подія стала черговим кроком з відновлення футбольної інфраструктури Херсонщини. Будівництво спортивного майданчика здійснювалося в рамках проекту «Розвиток в області мережі сучасних спортивних споруд» шляхом співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку та районного бюджету.
Загальна вартість проекту склала три мільйони 684 тисячі гривень. Сьогодні у відділенні футболу спортивної школи в м. Скадовську функціонує дев’ять навчально-тренувальних груп, у яких займається 140 дітей. Ще п’ять груп юних спортсменів займаються в Скадовському районі. Тож відкриття стадіону дасть можливість покращити тренувальний процес юних спортсменів, які представляють район у чемпіонатах області з футболу та футзалу в трьох вікових категоріях. Вони є постійними учасниками й призерами обласної Спартакіади серед учнів закладів загальної середньої освіти з футболу та змагань «Шкіряний м’яч». По завершенні офіційної частини з відкриття майданчику перший символічний удар по м’ячу зробив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. Після чого на поле вийшли юні футболісти, аби продемонструвати свої навички вже на новому сучасному стадіоні.