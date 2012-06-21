Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Кочубеївській об`єднаній територіальній громаді (Високопільський район), що в Херсонській області відбулось відкриття Центру надання адміністративних послуг. Однією з основних особливостей новоствореного ЦНАПу стало широке використання зручних для громадян електронних сервісів, – люди зможуть отримувати 140 різних адміністративних послуг.
Відкриття Кочубеївського Центру стало можливим завдяки успішній участі громади у проекті U-LEAD «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування», що виконується на замовлення Шведського агентства міжнародного розвитку (Sida). Перша створена в області Кочубеївська об’єднана територіальна громада стала лідером серед ОТГ Херсонщини і у створенні центрів надання адміністративних послуг, і у впровадженні відповідних онлайн-сервісів.
Так, за допомогою Інтернет-системи iGov Центр надаватиме цілий комплекс популярних онлайн-послуг, пов’язаних із оформленням паспорта громадянина для виїзду за кордон; отриманням паспорта громадянина для виїзду за кордон для дитини; оформленням та видачею паспорта громадянина України (ID-картки) по досягненні 14-річного віку; видачею ID-картки замість вклеювання до паспорта громадянина фотокартки при досягненні 25-ти і 45-річного віку, інше.
Голова Кочубеївської об’єднаної територіальної громади Іван Дудар висловив вдячність партнерам, завдяки яким тепер e громаді є ЦНАП: «Завдяки кращим європейським практикам ми можемо підвищити рівень надання адміністративних послуг для жителів нашої громади. Ми з вами піонери, – це перший ЦНАП у такому вигляді серед об’єднаних громадах в Херсонській області. Думаю, що з легкої руки такі Центри будуть у кожній громаді Херсонщини».