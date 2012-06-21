Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Херсоні на базі обласної лікарні урочисто відкрили центр спеціалізованої медичної реабілітації, де зможуть фізично і психологічно відновитися бійці АТО. Усі етапи лікування проходитимуть в одному закладі, тому не виникатиме потреби виїжджати за межі області. Тут же зможуть лікуватися члени сімей атовців, проходити реабілітацію хворі після інсульту і травм опорно-рухового апарату.
Як повідомила головний лікар Вікторія Вагнєр, лікувально-профілактичний заклад складається зі стаціонару на 70 ліжок, який надає хірургічну, терапевтичну, травматологічну, неврологічну, отоларингологічну, гінекологічну допомогу; поліклінічно-діагностичного відділення, розрахованого на 240 відвідувань на добу за 17 лікарськими спеціальностями та денного стаціонару на 48 ліжок. Закуплене медичне обладнання на загальну суму майже шість мільйонів гривень — високопрофесійне, якісне, американського та європейського виробництва. Обладнання такого рівня в Україні не дуже багато, здебільшого воно є на озброєнні медиків приватних клінік. Загальна вартість проекту — 30 мільйонів гривень, профінансували його Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет.
В урочистому відкритті центру взяли участь керівники області, медичні працівники, лікарі закладу та інших лікувальних установ Херсонщини, бійці АТО. Гості оглянули відремонтоване приміщення центру, зокрема кабінет магніто- та електротерапії, ударно-хвильової терапії, зал кінезіотерапії та кабінет лазерного лікування. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв наголосив, що майже за рік вдалося у напівзруйнованому приміщенні створити цей заклад комплексної фізичної та психологічної реабілітації. «Херсонщина — південний форпост України. Люди, які віддають своє життя та здоров’я для захисту України, повинні мати відповідні можливості для лікування, — зазначив він. — В області більш як 4000 бійців, які після війни потребують уваги».