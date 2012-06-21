Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У 2018-му році в Херсонській області не лише продовжать капітальний ремонт існуючих доріг, а й збудують нові. Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв під час публічного щорічного звіту.
Він зазначив, що у 2017 році здійснено ремонт з відновлення дорожнього покриття із застосуванням сучасних технологій холодного ресайтлингу на ділянках доріг загальною протяжністю 28,04 км на автомобільній дорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ; Р-57 Олешки-Гола Пристань-Скадовськ; у Білозерському районі 6 км до межі з Миколаївщиною та на автомобільній дорозі Мар’янське-Берислав. Також було здійснено ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ямкові ремонти загальною площею 278,2 тисяч кв. метрів. У 2018-му році буде відремонтовано ще 15 км дороги М-14 Одеса- Мелітополь-Новоазовськ. Капітальний ремонт очікують й місцеві автошляхи. «З державного бюджету на ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2018 рік вже виділено майже 320 мільйонів гривень, – зазначив Андрій Гордєєв. – Планується виконання ремонтних робіт загалом на 47 об’єктах у всіх 18 районах області».
Керівник області підкреслив, що основну увагу приділять ремонту автомобільних доріг, які розташовані у курортних зонах Чорного та Азовського морів. Їх обстежили і прийняли рішення збудувати нову автомобільну дорогу місцевого значення Приморське-Лазурне протяжністю 8,5 км.
«Впродовж 30 років в області не будувалися місцеві дороги, проводилися лише ремонтні роботи. Ця нова дорога з’єднає два місця відпочинку на узбережжі Чорного моря і надасть можливість відкрити нові автобусні рейси», – запевнив голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.