Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва відбувся обласний огляд-конкурс вокальних ансамблів «Наш Подільський пісенний краю». Він проводиться вже понад двадцять років і завжди є справжнім святом для учасників та поціновувачів пісенного мистецтва. Ось і цього разу глядачі мали можливість насоджуватися багатим різномаїттям української пісні та високим виконавчим рівнем учасників програми.
Як повідомляється на сайті Хмельницької облдержадміністрації, в огляді-конкурсі демонстрував свою майстерність 31 колектив: 12 учасників – у номінації «Академічний спів», 11 – у номінації «Народний спів», та 8 – у номінації «Естрадний спів».