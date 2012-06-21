Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні, коли в країні триває Всеукраїнська акція «За чисте довкілля», добру справу зробили у Старосинявському районі, де дорослі і діти, спільно заклали «Козацький гай». Ініціаторами проведення акції виступили педагогічний, учнівський та батьківський колективи Пасічнянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, технологічний ліцей». Цей навчальний заклад є учасником Всеукраїнського експерименту «Авторська школа як школа козацької педагогіки».
Організатори приурочили акцію до річниці битви під Пилявцями – переможна битва української козацької армії, очоленої гетьманом Богданом Хмельницьким, проти військ Речі Посполитої, яка відбулась 370 років тому (21-23 вересня 1648 року) на теренах району. На згадку про славетну перемогу козацького війська учасники заходу вирішили посадити 370 молодих дерев.
Захід розпочався з лінійки на подвір’ї школи з покладання квітів до меморіальних дошок випускникам школи – Вадиму Шалатовському, який загинув боронячи рубежі нашої держави на сході країни, та Роману Юзви, члену Національної спілки письменників України. Директор школи Тетяна Руса сказала слова вдячності на адресу керівництва райдержадміністрації, відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради, всіх, хто залучився до акції. Особлива подяка була висловлена лісничому Старосинявського лісництва ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» Петру Сідлецькому та директору ДГ ДП «Пасічна» Миколі Хитрику за дієву допомогу в проведенні акції. Гості з промовами звернулись до присутніх та вручили пам’ятні дарунки. Особливо зворушливими були слова учасника АТО, нагородженого «Орденом за мужність ІІІ ступеня» та медалями «За бойові заслуги» та «За бездоганну медичну службу» Олександра Палаги, який подякував колективу школи за збереження пам’яті про захисників Вітчизни.
Затим присутні посадили дерева. Тож, як повідомляється на сайті Хмельницької облдержадміністрації, завдяки спільній праці та пам’яті про славне минуле на Старосинявщині створили молодий «Козацький гай» як символ єдності, патріотизму та любові до рідної землі.