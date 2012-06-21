Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівщина залучить понад півтора мільярда гривень на інфраструктурні проекти. Їх фінансуватимуть з кількох джерел, зокрема, з державного фонду регіонального розвитку, бюджету розвитку обласного бюджету, державних та обласних програм з інфраструктурною складовою.
Крім того, будівництво та ремонт доріг у Львівській області відбуватиметься за окремою статтею видатків.
За словами очільника області Олега Синютки, секторальна підтримка Євросоюзу торік дала можливість залучити в економіку Львівщини 140 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури.
«Гроші надходитимуть туди, де їх раціонально зможуть використати», – зауважив Олег Михайлович на нараді з головами сільських і селищних рад.