На Київщині військова прокуратура затримала «земельних махінаторів» на хабарі у понад мільйон гривень.
Як повідомив «Урядовому кур’єру» прес-секретар військової прокуратури Центрального регіону України Андрій Кісельов, затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України – голова Поліської РДА Київської області та його заступник, а також державний кадастровий реєстратор в Іванківському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Фігуранти вимагали та отримали від голови правління однієї з місцевих громадських організацій хабар у розмірі 1,3 мільйона гривень, за сприяння у передачі в оренду земельних ділянок площею майже 300 га, розташованих в межах Поліського району Київської області. Цікаво, що вказані земельні ділянки (паї), належать або власникам, які офіційно померли та/або не мають спадкоємців, або особам, місцезнаходження яких наразі невідоме.
Затримання відбулося спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в Київській області. Нині завершено обшуки, проведені у Поліській районній державній адміністрації та у сільських радах району –Володарській, Рагівській, Шкневській, Зеленополянській. Виконуються також інші слідчі дії.
Затриманим готуються повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.