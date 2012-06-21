Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Під час благодійного акції та урочистої церемонії нагородження конкурсу «Жінка Вінниччини – 2018» на лікування Ірини Химич, у якої рідкісне захворювання, організатори зібрали понад 180 тисяч гривень. Ці кошти передали батькам на лікування маленької вінничанки у клініці Бостона в США.
Протягом місяця краяни (колективи, підприємства, громадськість та фізичні особи) подавали заявки на участь у конкурсі. У фінал потрапило 75 представниць прекрасної статі. Загалом понад 38 тисяч вінничан взяли участь в он-лайн голосуванні, за результатами якого і визначили переможниць конкурсу.
Переможцями стали 16 жінок Вінниччини у різних номінаціях: у сфері культури, освіти, громадської діяльності, бізнесу, соціального напрямку, спорту, медицини тощо. Була й спеціальна номінація «Жінка Вінниччини», котра не підлягала голосуванню: нагороду вручили матері героя Небесної сотні та Героя України Максима Шимка – Зої Кузьменко.
Проект, організований Людмилою Станіславенко та Іриною Борзовою, проводився за підтримки структурних підрозділів облдержадміністрації та Вінницької міської ради. Він спрямований на поширення позитивних прикладів щодо ролі жінки у вирішенні соціально-важливих проблем області, а також на підтримку актуальних соціальних практик, що сприяють розвитку благодійного руху в області.