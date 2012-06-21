Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Кременчуці, Горішніх Плавнях, Кобеляцькому і Козельщинському районах Полтавщини пройшли навчання з метою перевірки стану готовності органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми до надзвичайних ситуацій на гідроспорудах Дніпровського каскаду.
Руйнування греблі Кременчуцької ГЕС – наймасштабніша техногенна катастрофа, яка може виникнути на території області. У зоні катастрофічного затоплення опиниться майже 200 тисяч людей. Органи управління та сили цивільного захисту повинні інформувати населення про надзвичайну ситуацію, проводити роботу з евакуації населення.
Після відпрацювання останніх епізодів практичної частини тренувань, за участі керівництва області, представників ДСНС та інших підрозділів, відбулася нарада, з аналізом та висновками. За словами Валерія Головка, Полтавщина завжди була фаворитом у форматі діяльності ДСНС України. Належний рівень готовності вона продемонструвала й цього разу.