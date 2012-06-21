За рішенням уряду Луганщина отримає майже три мільйони держсубвенції на модернізацію матеріально-технічної бази закладів профтехосвіти. Передусім субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у поточному році отримають там, де створені навчально-практичні центри з підготовки робітників за професіями тракториста, токаря та електрозварника.
Але особливість ситуації в регіоні ще у тому, що з початку року в області створено експериментальний майданчик, на якому студенти з непідконтрольних територій Луганщини зможуть отримати професійно-технічну освіту дистанційно.
«Програма дистанційного навчання – це справжня інновація, експеримент всеукраїнського рівня. Його було розроблено у співпраці навчально-методичного центру професійно-технічної освіти, ДНЗ «Луганський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» та Золотівського професійного ліцею», – каже голова Асоціації освітян Луганщини Володимир Артюшенко.
За його словами, «запровадження дистанційного навчання в закладах професійної освіти для певних верств населення області під час збройного конфлікту стає найбільш оптимальним способом опановувати робітничу професію».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»