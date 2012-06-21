Проект будівництва радіотелевізійної вежі на Попаснянщині став переможцем від області. Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, 25 проектів на загальну вартість 236,69 мільйона гривень можуть реалізовувати за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Луганщина подала до участі в конкурсі 15 заявок, переміг проект «Будівництво радіотелевізійної передавальної станції в Попаснянському районі Луганської області» вартістю понад 23 мільйони гривень.
Реалізація цього проекту дуже важлива для регіону, оскільки це дасть змогу відновити телерадіомовлення не менш як 15 українських телеканалів у 60-кілометровій зоні від встановленої станції. Тобто майже 200 тисяч громадян, що живуть на тимчасово окупованих і підконтрольних українській владі територіях Луганської та Донецької областей дивитимуться українське телебачення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»