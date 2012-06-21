Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині вирішили допомогти старшокласникам зорієнтуватися в морі робітничих професій, які нині найнеобхідніші на ринку праці, та допомогти з вибором власного покликання. Задля цього департамент освіти та науки обласної державної адміністрації зініціював перший форум закладів професійної освіти й закладів вищої освіти професійного спрямування.
Для понад 35 освітніх закладів області подбали про виставкову зону. Учасники форуму могли взяти участь у панельних дискусіях фахівців у галузі освіти та науки, в ярмарку вакансій, ознайомитися з навчальними закладами, з їхнім керівництвом і викладачами. Організували також майстер-класи: з різьби по дереву, молекулярної кухні, оформленні кондитерських виробів, флористики, карвінгу, інші. Тривали покази малярної та столярної справи, бармен-шоу. Охочі могли спробувати себе й у ролі машиніста, адже на форумі експонували симулятор пульта управління локомотивом. Виставляли також технічні моделі сільськогосподарського транспорту.