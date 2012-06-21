Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині оголосили про проведення Днів діагностики та профілактики глаукоми – підступного захворювання очей, що призводить до втрати зору. Таку акцію в області вже організовують упродовж десяти років.
Як інформує прес-служба облдержадміністрації, з нагоди старту акції в офтальмологічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні відбувся брифінг. На заході, зокрема, зазначали, що 2017 року в області на диспансерному обліку перебували 8450 хворих на глаукому.
Водночас торік під час проведення Днів діагностики та профілактики глаукоми обстежили понад 32 тисячі осіб, з них у місті Львові – майже сім тисяч людей, в обласному глаукомному кабінеті – понад 1110 краян.
Медики закликали мешканців області звертатися в офтальмологічні кабінети поліклінік за місцем проживання або у глаукомний кабінет Львівської обласної клінічної лікарні.