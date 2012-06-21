Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львівській, а також у Харківській та Полтавській областях Міністерство соціальної політики України за підтримки Світового банку втілює пілотний проект «Рука допомоги». Він спрямований на подолання бідності та безробіття серед малозабезпечених і тимчасово переміщених осіб із зони АТО.
Учасникам цього проекту, як повідомили у Львівській облдержадміністрації, надають на започаткування власної справи фінансову допомогу на суму до 70 тисяч гривень. Наразі отримати «Руку допомоги» в області зголосилися понад 650 осіб.
Понад сто з них подали заявку на фінансову допомогу. Найбільше охочих взятися за організацію свого бізнесу є в Яворівському районі.
Мешканці Львівщини впроваджують власні бізнес-ідеї в різних галузях, передусім в агропромисловому комплексі, громадському харчуванні, туризмі, пасажирських перевезеннях, деревообробному виробництві, сфері обслуговування. Скажімо, комісія з реалізації проекту, що створена при Львівській ОДА, цього року прийняла позитивне рішення щодо надання майже 30 учасникам пілотного проекту фінансової допомоги на закупівлю обладнання та матеріалів для організації бізнесу. Хтось з них за рахунок безготівкового кредити має намір створити сімейну ферму, аби вирощувати корів, хтось займеться торгівлею в Інтернеті за системою дропшипінгу (прямі поставки), інші прагнуть відкрити власну швейну майстерню, пункт збору вторинної сировини, крамницю шкіряного взуття та аксесуарів.