Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Новий виробничий цех став до ладу у СП ТзОВ «РосанПак» у Сокільниках, що неподалік Львова. Двадцять років тому заснували це підприємство за підтримки відомого канадського виробника пластикової упаковки. Нині тут працюють 450 осіб.
За словами директора департаменту економічної політики облдержадміністрації Романа Филипіва, з невеликого суб`єкта господарювання це підприємство перетворилося в потужну компанію, стало лідером у галузі пакування на українському ринку. До того є одним з провідних експортерів. Його продукцію знають як в Європі, так і в азійських країнах.
Виробничий цех, який щойно відкрили, відповідає європейським вимогам, надає всі необхідні умови для впровадження нових сучасних технологій виробництва упаковки, твердять в облдержадміністрації.
Зрештою, нові виробничі потужності минулого тижня запустив і меблевий комбінат «Стрий». Цю компанію вважають однією з найбільших і найсучасніших українських виробників меблів з масиву деревини. За інформацією прес-служби ОДА, підприємство обладнане унікальним високопродуктивним італійським імпортним устаткуванням. Вироби виготовляє з якісної місцевої деревини твердолистяних порід: дуба, бука, ясеня.
Загальна сума інвестицій у нові виробничі потужності складає майже один мільйон євро. На підприємстві працює 175 осіб. Нинішнього року меблевий комбінат планує розпочати другу чергу реконструкції виробничих приміщень, що дасть можливість збільшити кількість робочих місць та обсягів випуску продукції.