Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівський прикордонний загін охороняє державний кордон з Республікою Польща на ділянці протяжністю майже 220 кілометрів. Минулої суботи в селі Річки, що в Жовківському районі, відбулися урочистості. Тут після модернізації запрацював відділ прикордонної служби «Рава-Руська» Львівського прикордонного загону.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, до складу цього підрозділу ввійшли відділи прикордонної служби «Грушів» і «Салаші». Крім цього, на базі осучасненого підрозділу створили ще два: типу В, що охороняє лише зелений кордон, і типу А, що здійснює винятково пропускні операції пунктів пропуску.
Гості урочистостей мали нагоду оглянути й приміщення відділу прикордонної служби, а також подивитися на озброєння та техніку прикордонників.