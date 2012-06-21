Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Нині українська економіка потребує кваліфікованих працівників. Аби забезпечити господарку кадрами, на Львівщині взялися втілювати проект освітньо-промислового хабу. Він стане, як поінформували в прес-службі обласної державної адміністрації, платформою для продуктивного співробітництва між промисловими підприємствами й навчальними закладами професійно-технічної освіти.
Освітньо-промисловий хаб складатиметься з центру аналітичного забезпечення та промислових кластерів. Роботу цього центру спрямовуватимуть на дослідження й моніторинг якості та мобільності робочої сили, інноваційний розвиток і конкурентоспроможність промислової політики. Водночас кластери зорієнтують на конкретні галузі, як-от: машинобудування, легку, деревообробну промисловість, будівельну індустрію.
Хаб як центр діяльності виконуватиме чимало завдань. Серед основних варто назвати проведення профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах і професійно-технічних навчальних закладах, формування біржі вакансій, забезпечення виробничого навчання, практики та стажування. Йдеться також про удосконалення навчальних програм і класифікатора професій, спеціалізацію професійно-технічних навчальних закладів, створення навчально-виробничих центрів чи класів.