Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
П’ять кілометрів 750 метрів – така протяжність липової алеї, яку минулої суботи висадили на Львівщині біля дороги Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква. І це відтепер показник найдовшої алеї лип у нашій країні. Засвідчив його відповідним сертифікатом Національний реєстр рекордів України. Варто також додати, що понад 1150 саджанців цих дерев посадили за кілька годин.
Співорганізатором всеукраїнського рекорду виступило державне підприємство «Жовківське лісове господарство», яке й надалі висаджуватиме вздовж автомобільних трас саме липи. Адже, як кажуть лісівники, любов до липи в них професійна – дерево не лише гарне, медоносне, запашне, але й може рости понад два століття.