Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Перші 20 автомобілів нового стандарту отримали поштовики Львівщини. Серед них – машини міського та районного сполучення, а також кур'єрської доставки. Регіональна філія ПАТ «Укрпошта» представила брендові транспортні засоби у Львові під стінами обласної державної адміністрації та на площі Ринок.
Узагалі ж на маршрутах Львівщини працюватиме півсотні нових автомобілів. Про це заявив на урочистостях в. о. генерального директора «Укрпошти» Ігор Смілянський. Він також зазначив, що товариство провело найшвидшу корпоратизацію державного підприємства й надалі налагоджує та прискорює логістичні процеси, впроваджує нові продукти та послуги, вкладає значні інвестиції в технології. Втілює й програму оновлення інфраструктури відділень. Саме на Львівщині «Укрпошта» має намір збудувати перший автоматизований сортувальний комплекс.
Узялася «Укрпошта» й за реалізацію на теренах усієї країни проекту масштабної комп’ютеризації відділень зв’язку в населених пунктах з кількістю мешканців понад дві тисячі осіб. Протягом квітня-травня планує під’єднати до мережі понад 500 відділень. Зокрема, у Львівській області має намір у рамках проекту комп’ютеризувати майже 200 відділень зв’язку. Як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, одне з таких оновлених комп’ютеризованих відділень уже запрацювало у с. Пасіки-Зубрицькі, неподалік Львова.