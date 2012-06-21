Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Торік на Львівщині ввели в дію 10 нових газових свердловин. Спеціальні дозволи, крім того, видали на розробку п’яти нових родовищ. Нинішнього року мають намір відкрити ще 13 нових свердловин. Ці факти повідомив перший заступник голови ОДА Ростислав Замлинський під час огляду установки комплексної переробки газу дотискуючої компресорної станції «Держів» Стрийського нафтогазопромислу. Варто зазначити, що 2017 року на цій станції встановили та пустили в роботу два види найсучаснішого обладнання – установку осушування газу та два нових компресорних агрегати ARIEL.
Порівняно з відповідним торішнім періодом в області спостерігається зростання показника видобутку газу. Примітно, що більшу частину газу, що надходить до споживачів Львівщини, видобувають у родовищах області.