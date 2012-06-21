Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині автошляхи державного значення облаштували 24-ма камерами відеонагляду. Кошти виділили з обласної скарбниці в рамках втілення програми з організації та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів області.
Як повідомили в прес-службі ОДА, в межах впровадження проекту «Безпека області» планують облаштувати понад 100 точок відеонагляду з аналітикою ISS на головних транспортних магістралях області, місцях концентрації ДТП і важливих транспортних розв’язках. Зараз у райцентрі Мостиська впроваджують проект «Безпечне місто». Тут уже встановили 11 камер, ще 13 з’являться згодом.
Додам, що в рамках впровадження заходів Програми з організації та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів області торік освітлено 150 переходів, встановлено п’ять світлофорів та 28 камер відеонагляду.
До того ж Львівщина – одна із п’яти областей України, де на автомобільних дорогах державного значення впроваджують заходи з підвищення безпеки на автошляхах за рахунок секторальної підтримки ЄС. Розмір залучених коштів на 2018 рік – майже 120 мільйонів гривень.