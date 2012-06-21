Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Поблизу Львова у селі Сокільники відкрили дахову сонячну електростанцію. Зробило цю добру справу підприємство «Арт-Енерго». Проект втілили за один рік. У будівництво СЕС залучили інвестицій на суму 1,3 мільйона гривень. Сонячна станція має фотоелектричні модулі, потужність кожного –275 Вт. Орієнтовна кількість виробленої електроенергії на рік – майже 72 600 кВт/год.
Цікаву інформацію дізналися в директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації Михайла Мельника. Нині на Львівщині працює шість сонячних і три вітрові електростанції. Нинішнього року відкриють ще кілька. Відрадно, що до розвитку альтернативної енергетики долучаються й приватні особи. Наразі на Львівщині вже 184 приватних домогосподарств встановили дахові сонячні електростанції.