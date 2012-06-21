Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Молодих митців-склярів Львівщина вирішила пошановувати премією імені народного художника України, академіка Національної академії мистецтв країни, професора Андрія Бокотея. Сьогодні він зустрічає свій ювілейний 80-ий березень. Треба сказати, що Андрій Андрійович 2002 року теж ставав лауреатом премії, але найвищої – Шевченківської. А ще він удостоєний державних нагород України й навіть Польщі.
Маестро гутного скла, як його по праву називають, брав участь у багатьох персональних і групових виставках не лише в Україні, а й у США, Франції, Китаї, Бельгії, загалом у майже двадцятьох країнах. Тепер з нагоди свого 80-річчя Андрій Бокотей запросить на відкриття виставки однієї композиції, яку представить у залах Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького. Під час цієї події й стануть відомі імена перших лауреатів премії професора Андрія Бокотея.
Примітно, що молодий митець, який удостоїться першої премії, матиме змогу взяти участь у ІІ Міжнародній конференції художників-склярів у китайському Нінгбо. Власне, до колекції музею скла в цьому місті ввійдуть конкурсні роботи не лише переможця першої премії, а й другої та третьої. До слова, митці, які здобудуть ІІ та ІІІ премії, отримають грошові винагороди у розмірі, відповідно, 20 тисяч гривень і 10 тисяч гривень.