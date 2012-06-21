Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Сесія Львівської облради прийняла рішення про додаткове виділення на цей рік трьох мільйонів гривень на допомогу ветеранам Української повстанської армії та репресованим. Нині в області мешкає майже 11 690 осіб таких категорій.
Залежно від цих категорій осіб одноразову адресну допомогу надають до Дня Незалежності України чи до Дня створення Української повстанської армії. Розмір такої грошової підтримки депутати збільшили на 250 гривень і вона відтепер становить 1250 гривень. Виплати планують здійснити у межах обласної Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2018-2020 роки.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, загалом на сферу соціального захисту Львівщини рішенням сесії додатково спрямували 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Крім збільшення допомоги, кошти виділятимуть також на придбання медикаментів, матеріалів й обладнання та інших потреб для будинків-інтернатів.