Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Хоча весна за вікном тільки-но починає вступати у свої права, на дворі ще доволі холодно і сонечко ледь пробивається із-за хмар, батькам школяриків час подумати та подбати про те, де їхні діти відпочиватимуть, набиратимуться сил та оздоровлюватимуться навесні і влітку.
У столиці на допомогу батьками цього року прийшли фахівці районних у місті Києві державних адміністрацій, які пропонують, крім іншого, путівки до дитячих оздоровниць, розміщених на території України.
Так, наприклад, малюкам і підліткам (від 7 до 17 років) пільгових категорій, які проживають на території Солом’янського району столиці, а саме:
♦ дітям-сиротам та хлопчикам і дівчаткам, позбавлених батьківського піклування;
♦ дітям-інвалідам, здатним до самообслуговування;
♦ неповнолітнім, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції;
♦ братикам та сестричкам з багатодітних малозабезпечених родин;
♦дітям учасників бойових дій пропонують безкоштовні пільгові путівки до дитячих таборів відпочинку «Молода Гвардія» (Одеська область), заїзд з 7 до 27 квітня 2018 року; «Міжнародний дитячий цент «Артек» (Київська область), заїзд з 11 квітня до 1 травня 2018 року.
Детальну інформацію про перелік необхідних документів для оформлення пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок дітей батьки чи особи, що їх заміщують, можуть отримати, звернувшись до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янського району Києва за адресою: проспект Повітрофлотський, 41, кімната 268 або за телефоном (044) 207-09-10.
Як повідомили оглядачу «Урядового кур’єра» фахівці Солом’янської у місті Києві державної адміністрації, в кожному районі столиці здійснюватиметься своя окрема оздоровча програма. Аби детальніше дізнатися про неї, батькам чи опікунам слід звернутися до фахівців відділу у справах сім’ї, молоді та спорту того району Києва, в якому вони проживають.