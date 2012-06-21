Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
За фактом вимагання неправомірної вигоди затримано офіцера одної з миколаївських військової частини. Відповідні заходи здійснені військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону спільно зі Слідчим Управлінням ГУ Нацполіції та працівниками УСБ України в Миколаївській області в рамках здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що затриманий вимагав та одержав від солдата строкової служби неправомірну вигоду в сумі 2700 гривень за вирішення питання щодо звільнення з лав Збройних сил України в другу чергу. Тривають першочергові слідчо-процесуальні дії. Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється Слідчим Управлінням ГУ Національної поліції в Миколаївській області. Командуванням частини за даним фактом також проводиться службове розслідування.