Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Новій Одесі Миколаївської області співробітники державної фіскальної служби припинили діяльність кустарного виробництва вина та вилучили більше тисячі літрів фальсифікату.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України було встановлено в одного з жителів, який у підвальному приміщенні в умовах антисанітарії організував цех з виготовлення авторського вина під власною торгівельною маркою без відповідних дозвільних документів. У подальшому продукцію реалізовували під виглядом дорогого елітного авторського вина на території міста Миколаєва та області, зокрема й через мережу Інтернет.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 1060 літрів фальсифікованого білого та червоного вина, десять літрів спиртовмісної рідини та обладнання для виробництва фальсифікату. Загалом вилучено підакцизних товарів на загальну суму більше півмільйона гривень.