Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Южноукраїнську Миколаївської області співробітники Служби безпеки України та служби внутрішньої безпеки поліції затримали на хабарі двох оперативників місцевого відділення Нацполіції. Як повідомили в СБУ: «Співробітники кримінальної поліції вимагали щомісяця від місцевого наркозалежного сплату «данини» у розмірі 30 тисяч гривень. У разі відмови, обіцяли зробити чоловікові проблеми з законом». При цьому зловмисники наказали своїй жертві перераховувати гроші на банківську картку третьої особи. Гроші здирники прийшли знімати у балаклавах, щоби відеокамера, встановлена на банкоматі, не зафіксувала їхні обличчя. Однак таке маскування хабарникам не допомогло.
Співробітники Служби безпеки затримали обох зловмисників відразу після зняття грошей з рахунку. Розслідується кримінальне виробництво за частиною 3 статті 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») Кримінального кодексу України. Справу за підслідністю передали до миколаївського Управління СБУ. За вимагання та отримання хабара поліцейським загрожує позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.