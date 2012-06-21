Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
З початку року спостерігається значне збільшення виробництва сільськогосподарських тварин на Миколаївщині. Про це свідчать дані Головного управління статистики області.
Станом на 1 березня 2018 року загалом в сільськогосподарських підприємствах області нараховувалось 17 тисяч 859 голів великої рогатої худоби. В той час як за підсумками 2017 року їх кількість була меншою за 17 тисяч 397. В свою чергу, кількість корів у 2017 році у порівнянні із 2016-м скоротилась, але вже на початку 2018 року ситуація почала покращуватись. Такі ж тенденції спостерігаються і у розведенні свиней. У порівнянні з минулим роком поголів’я свиней зросло на тисячу голів та нараховує сьогодні 36 тисяч 814 голів.
Значний розвиток спостерігається у вирощуванні овець та кіз. Тільки за 2017 рік показник був збільшений до 11 тисяч 251 голів, що на 50% більше за 2016 рік. Станом на 1 березня поточного року голів свиней в області – 12 тисяч 668 голів.