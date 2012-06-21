Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У ході проведення операції «Акциз-2018» на території Миколаївської області виявлено автозаправний комплекс без наявності відповідних дозвільних документів та реєстрації, як суб’єкта господарської діяльності. У результаті проведення оперативних заходів, з незаконного обігу вилучено 11300 літрів дизельного пального на загальну суму 305 тисяч гривень.
За даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ознаками ч.1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку провадження господарської діяльності), що передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення, сировини, а також коштів, отриманих від реалізації пально-мастильних матеріалів.
Як повідомили в Головному управлінні ДФС у Миколаївській області, оперативні працівники постійно здійснюють заходи, спрямовані на припинення незаконної діяльності автозаправних станцій, розташованих на території Миколаївської області. Також фіскальна служба звертається до громадян з проханням повідомляти чергову частину про відомі факти нелегального продажу пально-мастильних матеріалів.