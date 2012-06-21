Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Один із найдавніших районних центрів у Миколаївській області, яким є Криве Озеро, має шанс отримати статус міста. Селищу скоро виповниться 225 років з дня заснування. Про перспективи повідомив народний депутат України Вадим Підберезняк під час святкових заходів до 95-річчя утворення Кривоозерського району. Він розповів, що за його ініціативи зареєстровано проект постанови Верховної Ради України «Про віднесення селища міського типу Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області до категорії міст районного значення». Народний обранець також підкреслив, що докладе усіх зусиль, аби таке рішення було підтримане депутатами, враховуючи славну історію Кривоозерщини та позитивні перспективи розвитку регіону.
За словами голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка, який є одним з ініціаторів зміни статусу населеного пункту, жителі Кривого Озера цілком можуть розраховувати на набуття статусу районного центру. Позитивним прикладом тут слугує подібний досвід польських реформ, коли уряд цієї країни присвоював статус міста населеним пунктам із 3 — 4 тисячами жителів. У перспективі це сприятиме розвитку місцевості, залученню інвестицій, активізації підприємницької діяльності, розширенню соціальної інфраструктури та підвищенню тут рівня життя.
Очільник району переконаний, що ініціативу підтримають інші народні депутати України з Миколаївщині, які зацікавлені у розвитку місцевих громад.
Позитивно оцінив перспективу надання статусу міста Кривому Озеру і голова районної ради Олександр Козерецький, який зазначив, що це стане довгоочікуваною подією для кривоозерців. Селищний голова Віктор Радьо висловив думку депутатів селищної ради та зазначив, що надання селищу Криве Озеро статусу міста районного значення цілком закономірне, адже у минулому столітті така пропозиція вже висувалася, проте не знайшла підтримки у владних структурах УРСР. Також, на його переконання, статус міста дасть можливість покращити інвестиційну привабливість Кривого Озера та сприятиме зміцненню позицій району.