Ця знаменита битва відбулася на території північної Польщі. Сокири схожі, але не ідентичні. У однієї довший стрижень закритого типу, тобто є спеціальний відсік для ручки. Інший має більш короткий відкритий вал.
Про це повідомляє Орест ГОРЯНСЬКИЙ для «Урядового кур’єра» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Добровольці з усієї Європи приїжджали сюди, щоб оглядати місця боїв щороку протягом останніх семи років. У 2020-му році 70 металошукачів-волонтерів досліджували поля і болота під наглядом археологів. Один з них, Олександр Медведєв, виявив сокири в болотистій місцевості приблизно в 30 дюймах від поверхні. Зволожений грунт допоміг захистити сокири від корозії, залишивши їх у винятковому доброму стані разом з оригінальними заклепками, якими сокири кріпилися до дерев'яних ручок.
За словами доктора Шимона Дреі, директора Музею Грюнвальдської битви, відкриття бойових сокир стало археологічною сенсацією.
«За сім років наших археологічних досліджень у нас ніколи не було такої захоплюючої, важливої і добре збереженої знахідки», – підкреслив він.
Грюнвальдська битва відбулася 15 липня 1410 року під час польсько-литовсько-тевтонської війни. Союзні польські і литовські війська об'єдналися проти німецьких лицарів-тевтонців великими силами, всього понад 50 000 бійців, що зробило цю битву однією із найбільших, якщо не найбільшою, у середньовічній Європі. Польсько-литовська сторона отримала перемогу і завдала настільки сильну прочуханку лицарям, що майже все тевтонське керівництво або загинуло на полі бою, або потрапило в полон. Це був поворотний момент не тільки для війни, а й для самого Тевтонського ордена, який так і не оговтався з військової точки зору після поразки і чия економічна влада була знищена репараціями після війни.
Нинішнього року археологічні розкопки на полі бою також виявили кілька десятків інших зразків тодішньої зброї, більшість з яких – наконечники списів.
Музей не розкриває точне місцезнаходження знахідки, тому що вважає, що інші артефакти все ще лежать у землі. З цієї причини в цьому році вони планують нові археологічні розкопки.
Таємницю, яку ще належить розкрити, – це місцезнаходження братської могили лицарів, які загинули в одній із найбільших битв середньовічної Європи.