Знахідку зробили в Тевтобургському лісі під Оснабрюком в Німеччині, повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на Spiegel.

У цих місцях дві тисячі років тому відбулася знаменита битва у Калькрізе, коли повсталі германські племена на чолі з вождем херусків Армінієм знищили три римські легіони на чолі з прокуратором Публиєм Квінтілієм Варом. В ртнмькому легіоні наліцівалося до 5000 солдат.

Археологи знайшли відмінно збережений пластинчастий обладунок лоріка сегментата, який носили римські легіонери. Як з'ясувалося, вчені виявився не тільки найстаріший зразок подібного обладунку, але і єдиний, що зберігся майже цілим.

Хоча такі сегменти обладунків широко використовувалися в римській армії протягом тривалого часу, їх залишків досі було виявлено на диво мало. Найвідоміші знахідки такого роду – це половинки панцирів з Корбрідж в Британії, що датуються другим століттям нашої ери.

Щоб витягти обладунок, археологам знадобилося майже два роки. Для його максимального збереження вони вирішили вирізати з грунту весь блок вагою 500 кілограмів. Його попередньо досліджували в аеропорту Оснабрюка за допомогою рентгена митниці, після чого доставили в Фраунхоферовский інститут для детальної комп'ютерної томографії.

Вчені довго очищали знахідку, витягуючи окремо кріплення, шарніри, накладки з бронзи і залізні пластини. В ході робіт з'ясувалося, що у обладунку не було плечових «погон», однак був металевий комір для захисту шиї, а також великі пластини, які закривали груди і живіт.

Разом сегментатом обладунку вчені знайшли кайдани, які перебували там, де повинні були бути руки і шия власника обладунку. Це дозволило припустити, що легіонер був захоплений в полон під час битви, після чого закутий так само, як заковували своїх бранців самі римляни. Ймовірно, бранець зазнав тортур, після чого був принесений в жертву німецьким богам, вважають вчені.

Залізні пластинчасті обладунки були введені Августом як удосконалення кольчуги. Вони були відносно легкими (майже 7 кілограм), а оскільки пластини були пов'язані шкіряними шнурами, вони були набагато більш гнучкими, ніж кольчуги, так що це була остання і найкраща технологія в 9 році нашої ери, коли Публій Квінктілій Вар потрапив у німецьку засідку, яка знищила три повних римські легіони та їх допоміжні війська.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»