Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На шахті «Юний комунар» у місті Юнокомунарськ (після декомунізації – Бунге, яка входить до міськради Єнакієвого»), що знаходиться на окупованій території гірняцького краю, з 14 квітня припиняють відкачування підземних вод. Зараз на підприємстві, яке з 2001 року не веде вуглевидобуток, триває демонтаж наявного обладнання для роботи у режимі водовідливу. Власне, те ж саме у останні роки спостерігається й на інших закритих шахтах Донбасу, які перебувають під контролем проросійської окупаційної адміністрації.
Однак «Юнком» – особливе підземелля, оскільки тут у 1979 році на глибині понад 900 метрів провели експериментальний ядерний вибух для витіснення метану з вугільних пластів і підвищення безпеки роботи гірників. Відтоді місце вибуху (об’єкт «Кліваж») весь час перебувало у режимі сухої консервації завдяки постійному відкачуванню води із підземних виробок. За висновком вітчизняних та зарубіжних фахівців, саме такі умови здатні не допустити розповсюдження радіації на поверхню після затоплення підземними водами. Цього притримувалися вже майже 40 років, однак не так давно «вчені» самопроголошеної «ДНР» вирішили, що оптимальним варіантом для об’єкту «Кліваж» є «мокра консервація», яка, запевняють в «управлінні геології і геоекології», не призведе до радіоактивного забруднення екології.
Небезпечна ситуація почала складатися на «Юнкомі» ще у минулому році. Влітку експерти та місцеві жителі не раз повідомляли, що до потенційно небезпечної шахти почала потрапляти вода з сусідніх шахт «Єнакіївська» та «Полтавська», де окупанти через брак коштів припинили відкачку і здали обладнання на брухт. Тоді ж мешканці Юнокомунарська навіть влаштували акцію протесту проти затоплення об’єкту «Кліваж». Хоча реальна небезпека може загрожувати не тільки їм: як попереджують екологи, забрудненні радіацією підземні води здатні отруїти всі найближчі річки Донбасу, потрапити до моря і навіть дістати до Ростовської області.