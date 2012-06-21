Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві працюють над створенням КП «Єдиний розрахунковий центр» із обслуговування абонентів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та КП «Полтававодоканал».
Як повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, завдяки новій структурі вдасться оптимізувати роботу підприємств, зменшити навантаження на тариф, зробити обслуговування якіснішим і доступнішим для споживачів.
Абоненти користуватимуться єдиними квитанцією і розрахунковим вікном. Кількість операторів у двох службах зменшиться з організацією єдиного центру із 220 до 140.
Є пропозиції, щоб за єдиною квитанцією обслуговувати й абонентів Полтавагазу, Обленерго, Ремліфта. Але це приватні структури – тож співпраця з ними можлива тільки за їхньої згоди.