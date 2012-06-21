Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавська обласна комісія ТЕБ та НС на своєму засіданні рекомендувала головам РДА та органів місцевого самоврядування обмежити споживання газу і перейти на альтернативні види палива. Підставою для засідання стало рішення НАК «Нафтогазу України» перейти на режим економії у зв’язку із тим, що російська корпорація «Газпром» обмежила до мінімуму тиск у газопроводах на своєму боці з 1 березня 2018 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні ввели 5-денний національний план щодо економії газу
Зокрема адміністрації Кременчуцької ТЕЦ рекомендували перейти на мазут. Яким чином це позначиться на споживачах послуги централізованого теплопостачання? Щодобове обмеження споживання газу на 10 % – призведе до того, що температура теплоносія незначно знизиться. Особливо це відчують споживачі послуги гарячого водопостачання – вода стане не гарячою, а теплою.
Крім того, головам РДА та органів місцевого самоврядування рекомендували призупинити навчальний процес із 3 по 7 березня (включно) в закладах вищої, середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, а також у дошкільних закладах, через складні погодні умови.