Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Менше 10 місяців залишилося комунальним газетам на роздержавлення. Однак, за даними Держкомтелерадіо, станом на 1 березня 2018 року незалежними стали лише 26 % таких видань. Ці цифри насторожують, бо процес реформування тривалий і багатоетапний. Ті видання, які не встигнуть завершити передбачені законом процедури до 31 грудня 2018 року, можуть втратити свої свідоцтва про державну реєстрацію. Практично, це означатиме позбавлення права надалі видавати газету.
Згідно з повідомленням Центру демократії та верховенства права у списку областей, де газети роздержавлюються найповільніше, і Полтавська. Там із 30 видань, що підпадають під роздержавлення, реформувалися тільки три, тобто лише 10 %. Усі інші видання або знаходяться у процесі перетворення, або ще не розпочали реформування, ризикуючи після завершення реформи зникнути через бездіяльність своїх засновників – органів державної влади та органів місцевого самоврядування.