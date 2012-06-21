Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вісьмом підприємцям Полтавщини відшкодують із обласного бюджету частину кредитів, які вони взяли на розвиток бізнесу. Відшкодування передбачене комплексною програмою розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017 – 2020 роки.
«Ця програма довела свою ефективність у минулому році. Тоді ми підтримали 11 бізнес-проектів на майже півмільйона гривень, завдяки яким було створено понад 30 нових робочих місць. У 2018 році депутати внесли зміни до цієї програми в частині збільшення фінансової допомоги до 1 мільйона гривень. Проект зарекомендував себе як успішний, тому що створюються нові робочі місця. Прогнозуємо, що до кінця року в області таким чином з’явиться до 60 робочих місць, і це тільки в межах нашої програми», – зазначила член конкурсної комісії з відбору кандидатів на фінансову допомогу, директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації Інна Іщенко.
Посадовець підкреслила, що подібні програми існують у районах, влада яких також стимулює створення нових робочих місць і утримання на плаву початкуючих підприємців. Також обласна влада наполегливо закликає новостворені ОТГ впроваджувати у себе таку ініціативу.
Згідно з комплексною програмою розвитку малого та середнього підприємництва відшкодовується частина тіла кредиту, в залежності від кількості створених робочих місць. Якщо підприємець узяв на роботу одну людину – це 10 %, двох – 15, трьох і більше – 20 %. Відібрані конкурсною комісією учасники програми постійно контролюються, аби не допустили скорочення робочих місць і несвоєчасної виплати зарплати. Програма реалізується завдяки взаємодії влади, бізнесу та банків. Розпорядниками коштів є департаменти економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій і агропромислового розвитку облдержадміністрації.