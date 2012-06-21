Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У школі села Трудолюбівка Миргородського району Полтавської області цілий тиждень перебували фінські експерти Еса Сінівуорі та Кайсу Хельмінен, які ознайомили тамтешній педагогічний колектив із принципами фінської освітньої системи. Це стало можливим завдяки тому, що Трудолюбівська ЗОШ єдина в Україні перемогла у конкурсі на участь в українсько-фінському проекті «Змінитися за 7 днів». Фінські експерти провели відкриті уроки для учнів та тренінги для вчителів. Їхнім завданням було довести, що основу справжніх змін можна закласти у дуже стислий термін. І, як стверджують учасники проекту, з цим завданням вони впоралися.

«Наш педагогічний колектив креативний. Ми за простоту, за учнівську індивідуальність. Ми вирізняємося з поміж інших навчальних закладів нашої країни. Саме це і допомогло нам виграти у конкурсі та взяти участь у проекті», – повідомила ініціатор співпраці з фінами вчителька математики та фізики Валентина Федоряка.

Пані Валентина мала можливість і на практиці побачити, як працює одна з найефективніших освітніх систем світу. Наприкінці минулого року їй пощастило побувати у Фінляндії.

«Виховання щасливих дітей, простота та мінімалізм у викладанні, які притаманні фінській системі освіти, близькі і мені, й багатьом моїм колегам. Саме через це мені так хотілося побувати у навчальних закладах Фінляндії. Про те, що на мій погляд, можна використати і в нашій школі, я розповіла колегам. І ми маленькими кроками це впроваджуємо», – розповідає вчителька.

За її словами, нововведення позитивно вплинули на дітей. Вони задоволені, бо їм подобається так навчатися. Тож для педколективу участь у проекті «Змінитися за 7 днів» – наступний етап на шляху модернізації навчального процесу.

«У Фінляндії не учні підлаштовуються під стандарти навчального закладу, а навпаки. А до цього, власне, і прагнуть освітяни та навчальні заклади Полтавщини. Адже школа повинна давати дитині не тільки знання, а й виховувати у ній індивідуальність, упевненість. Розкривати таланти та сприяти їхньому розвитку», – наголосила директор департаменту освіти та науки Полтавської облдержадміністрації Олена Харченко.

Проект всеукраїнського значення реалізують представники ГО «ЕдКемп Україна» та «Lumo Education» за сприяння Міністерства освіти та науки України.

«Ми всі добре знаємо, що Фінляндія славиться своєю системою освіти, знаємо і про її ефективність. Та чим саме вона особлива, як працює – для багатьох залишається загадкою. Тож аби це роз’яснити, ми й запросили фінських експертів з «Lumo Education», – повідомив голова ГО «ЕдКемп Україна» , радник Міністра освіти та науки України Олександр Елькін.