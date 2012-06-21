Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині триває реалізація пілотного проекту Мінсоцполітики України з упровадження моделі адміністрування та надання послуг із соціальної підтримки населення в умовах децентралізації. В експерименті беруть участь п’ять об’єднаних територіальних громад: Шишацька, Пирятинська, Білоцерківська, Омельницька й Піщанська. Відбір кандидатів на участь провели з урахуванням напрацьованого досвіду централізованого порядку призначення та виплати державних соцдопомоги.
Як повідомила перший заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Ніна Черняк, на сьогодні існує 24 бюджетні програми із обсягом фінансування близько 7 мільярдів гривень. Головне завдання в реалізації проекту – якомога краще організувати прийом документів на всі види держсоцгарантій та соцпослуги, передовсім для сільських жителів.
Департамент провів семінари й надав необхідні методичні рекомендації фахівцям для впровадження першого етапу проекту. Минулого року за місцем проживання за послугами звернулися 17,5 тисячі представників цих громад.
Ніна Черняк закликала голів ОТГ в умовах децентралізації забезпечити всі визначені законодавством соціальні гарантії та запровадити на місцевому рівні додаткові, відповідно до реальних потреб населення.
Разом із тим, в області досі не існує чіткого розподілу функцій між РДА та ОТГ. А це заважає виконанню поставлених завдань. Тому голова Полтавської ОДА Валерій Головко запропонував звернутися з ініціативою до уряду, щоб отримати, як він висловився, чіткий регламент передачі майна після утворення ОТГ, фінансів і функцій з надання соціальних та адмінпослуг. Бо без цього механізму, будь які пілотні проекти реалізуватимуться тільки на папері.
За його словами, цей пілотний проект для п’ятьох районів, має на меті вивести соцпослуги для населення на новий рівень. Адже надання послуг – один із пріоритетних напрямів роботи місцевої влади.