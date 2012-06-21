Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Майже 7 мільйонів гривень направлять цьогоріч на Полтавщині у межах обласної комплексної програми на соціальний захист постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Це на 17 % більше, ніж торік і майже вдвічі більше, ніж у 2016 році. Більше коштів виділили з обласного та місцевих бюджетів і на забезпечення ліквідаторів аварії медикаментами, нинішнього року один мільйон гривень виділять на санаторно-курортне лікування чорнобильців 1 категорії.
Як повідомили в облдержадміністрації, наразі є 56 заяв на відпочинок, із яких задовольнили – 26. За словами голови Полтавської ОДА Валерія Головка, спочатку потрібно прорахувати вартість путівки та можливість області із забезпечення даної категорії громадян. Оскільки ціни на відпочинок у місцевих обсерваторіях змінилися.
Також протягом квітня виплатили по 2 тисячі гривень сім’ям загиблих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – це близько 1300 сімей. А вже у липні на чергову сесію винесуть питання виділення додаткових коштів на лікування.