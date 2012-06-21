Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Децентралізація – виклики та можливості для будівельної галузі – такою була тема першого на Полтавщині виїзного засідання конфедерації будівельників України, в якій взяв участь голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
Як зазначив посадовець, будівельна галузь – одна з ключових. На її базі сьогодні формуються інші галузеві напрямки розвитку. А для Полтавщини з сьогоднішнім високим рівнем будівельної спроможності, це один із потужних економічних кластерів. Область не стоїть осторонь ініціатив уряду й центральної влади. Це підтверджується минулорічним зростанням обсягів будівництва. Активно розбудовується її житловий фонд. Сьогодні Полтавщина в числі перших областей, які підтримують і дофінансовують сучасні потреби житлової галузі.
Через малодоступність для пересічного жителя іпотеки, далеко не кожен може придбати житло в кредит. Тому однією з ключових тем обговорення було сприяння місцевих бюджетів реалізації цього напрямку.
«Разом із спрощенням процедури отримання дозволів на будівництво мусять бути й чіткі вимоги до стандартів і якості будівництва. Сподіваюся, наші майбутні пропозиції щодо змін у законодавстві й постановах уряду, братимуться до уваги. І ми дамо ще більший поштовх розвитку будівельної галузі Полтавщини, – наголосив Валерій Головко. Він підкреслив, що кінцева мета обласної влади – забезпечити людей житлом, розвиток інфраструктури й пов’язаних з будівництвом галузевих напрямків економіки.
Начальник управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва облдержадміністрації Ірина Особік подякувала присутнім на засіданні представникам Мінрегіонбуду за надані дані щодо ціноутворення по галузі, кошторисів, інформації по ДАБІ, дозволах і штрафних санкціях у галузі проектування й будівництва.
Учасники вели мову про містобудівний кадастр, охорону культурної спадщини, доступність житла. Окремо проаналізували питання професійної підготовки архітекторів і так званого кадрового голоду, – проблеми, через які галузь втрачає, та шляхи їх розв’язання.