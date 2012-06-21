Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У центрах первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва впроваджується система управління потоком пацієнтів. Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 став шостим закладом, на базі якого презентовано нову інформаційну систему «Поліклініка без черг». Ще три центри знаходяться на завершальному етапі підготовки підключення до сервісу. Отже, лікарі первинної ланки міста готові заключати електронні декларації з пацієнтами.
Мета створення електронної системи – подолання застарілої організації потоку пацієнтів в державних поліклініках та медичних закладах. Рішення передбачає комплексне використання IT-інструментів: введення електронної черги у закладі, онлайн-запис на консультації та прийоми, логістична взаємодія лікарів, спеціалістів, діагностичних центрів та лабораторій між собою задля комфорту пацієнта.
Систему «Поліклініка без черг» побудовано на принципах відкритості, її модульна структура передбачає можливість подальшої модернізації та інтеграції системи з іншими системами, зокрема МІС (медичними інформаційними системами). Уже понад 16 тисяч пацієнтів щомісяця користуються електронним сервісом «Поліклініка без черг» в м. Миколаєві, що суттєво економить вільний час пацієнтів.
Пацієнтам IT-сервіс надає можливість записатися до лікаря за допомогою персонального комп’ютера, смартфона або тачскрін-терміналу в разі, якщо він встановлений у лікарні. Це економить час відвідувачів та дозволяє медперсоналу працювати у більш комфортних умовах, що позитивно впливає на якість лікування.
У ЦПМСД №2 усі робочі місця лікарів облаштовано комп’ютерами з підключенням до Інтернету. Також в Центрі встановлено термінал для запису на прийом для лікаря та монітор, на якому відображено інформацію прийому лікарів онлайн. У медзакладі також надається роз’яснювальна робота щодо проведення медичної реформи. На завершальній стадії триває робота із закупівлі термопринтерів. Наразі на прийом до лікарів за допомогою новітньої системи здійснено 15558 записів. «Ми забезпечили комп’ютерами всіх лікарів в ЦПМСД і амбулаторіях. Тепер кожна людина може через Інтернет записатися на прийом до лікаря. А якщо у когось немає Інтернету, він може зателефонувати в реєстратуру і там пацієнта запишуть на прийом до лікаря. Після цього хворому прийде СМС, в якому буде інформації про день і час прийому, прізвище лікаря. Якщо людина пройшла до нас в ЦПМСД, вона може використовувати для запису термінал, встановлений в холі. Це дуже зручно», – розповіла головний лікар ЦПМСД № 2 Тамара Дубинець.
Крім того, Тамара Дубинець розповіла, що Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 готовий до укладання декларацій, тобто договорів з пацієнтами. Вони будуть укладатися, коли Міністерство охорони здоров’я затвердить типові договори.
Андрій Заєць, представник проекту «Поліклініка без черг» відзначив, що система «Поліклініка без черг» вже працює, її вже використовували багато людей. «Якщо спочатку програмі не довіряли, то зараз люди більш активно нею користуються, – зазначив він. – Ми підтримували і будемо підтримувати впровадження сучасних технологій. Цього року всі ЦПМСД впровадять систему «Поліклініка без черг».